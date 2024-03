Hilfsorganisation Weißer Ring befasst sich mit Gewalt an Männern

„Mehr als jeder zweite Mann in Deutschland war in seinem Leben schon einmal von Gewalt in Partnerschaften betroffen.“ Die Vorsitzende des Landesverbands des Weißen Rings, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, verweist auf dieses Ergebnis einer von ihrer Hilfsorganisation mitfinanzierten repräsentativen Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen und will zum Tag der Kriminalitätsopfer an diesem Freitag auf das Thema aufmerksam machen. Dabei sei der Gewaltbegriff weit gefasst worden, in 40 Prozent der Fälle gehe es um psychische Gewalt. Die Zerstörung persönlicher Sachen, die Kontrolle des Partners und massive Beleidigungen gehörten auch zur Gewalt.