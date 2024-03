Hilfsorganisationen Weißer Ring hilft mehr Gewalt-Opfern

Der Weiße Ring in Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr Opfern in 745 Fällen materielle Hilfe angeboten. Das waren 127 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie seit mindestens neun Jahren nicht mehr. „Das heißt erst mal aber nicht, dass es mehr Opfer gab, sondern dass mehr Opfer den Weißen Ring gefunden haben“, sagte die Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Donnerstag in Mainz. Dafür spreche auch eine deutliche Ausweitung der Info-Angebote, Vorträge sowie der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb eines Jahres.