Weiter Dauerfrost: Erst zum Wochenende milder

Dauerfrost: Erst zum Wochenende milder FOTO: Lino Mirgeler FOTO: Lino Mirgeler

Es geht noch tiefer: In Rheinland-Pfalz sind die Temperaturen in der Nacht zum Mittwoch noch weiter gesunken. „Das war die kälteste Nacht des Jahres bisher“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Mittwochmorgen. In der Eifel lagen die Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Entlang des Rheins war es milder: In Mainz erreichten die Tiefstwerte minus 9 Grad. In Saarbrücken lag die Temperatur bei minus 12 Grad. dpa