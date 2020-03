Weiter Diskussion über fehlende Saisonarbeitskräfte

Bad Ems/Dudenhofen In der Diskussion über fehlende Erntehelfer hat das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz auf die Bedeutung der Saisonkräfte hingewiesen. „Von allen Arbeitskräften in den landwirtschaftlichen Betrieben hat Rheinland-Pfalz unter den Bundesländern den höchsten Anteil an Saisonarbeitskräften“, teilte die Behörde in Bad Ems am Freitag mit.



Durch die Corona-Krise sei die Reisefreiheit aktuell eingeschränkt und es fehlten Helfer, die bisher schwerpunktmäßig aus Osteuropa kamen. Im Laufe des Jahres dürften in Rheinland-Pfalz bis zu 42 000 Saisonarbeitskräfte benötigt werden.

Tausende Helfer würden überwiegend im Gemüsebau - aktuell zur Spargelernte - sowie für Pflanzarbeiten oder zur Erdbeerernte gebraucht, hieß es. Weitere werden in Weinbaubetrieben eingesetzt.

Als einer der Spargelbauern in Rheinland-Pfalz sagte Thomas Reeb in Dudenhofen, ihm würden zwei Drittel der bisherigen Helfer fehlen. „Ich habe Spargel auf 15 Hektar und sehe momentan keine Chance, alles zu ernten“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er wisse, dass Verbände und Politik an einer möglichen Lösung arbeiten. „Für den diesjährigen Spargel kommt das aber vermutlich zu spät“, sagte der 35-Jährige. Er sei traurig über die Situation. „Man arbeitet das ganze Jahr darauf hin, und dann so etwas. Das ist deprimierend.“

Er habe durchaus Verständnis für Sicherheitsmaßnahmen wegen der Corona-Krise, sagte Reeb. „Aber ich denke schon, dass es Lösungen bei anreisenden Saisonarbeitern etwa aus Rumänien gäbe. Etwa Fieber messen und räumlich trennen. Das Risiko wäre wohl überschaubar.“