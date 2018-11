später lesen Weiter Wirbel wegen Krankenkassen-Klagewelle Teilen

Die Klagewelle im Zusammenhang mit Behandlungskosten in Krankenhäusern sorgt weiter für heftigen Streit zwischen Krankenkassen und Kliniken. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland in Eisenberg verteidigte am Freitag den Klageweg und betonte, man müsse die Versorgung der Patienten im Auge haben und verantwortungsvoll mit Versichertenbeiträgen umgehen. dpa