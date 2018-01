Weiter Zugausfälle im Fernverkehr der Bahn

Nach der deutschlandweiten Einstellung des Fernverkehrs wegen des Orkans „Friederike“ läuft der Zugverkehr in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wieder weitgehend fahrplanmäßig. Nur vereinzelt könne es noch zu Ausfällen oder Verspätungen kommen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen mitteilte. Dies gelte für den Nah- und Fernverkehr. dpa

Orkan „Friederike“ ist zwar abgezogen, die Bahn hat aber am Freitag noch nicht auf allen Fernverkehrsstrecken den Betrieb wieder aufnehmen können. Am Mittag waren noch die Strecken Kassel-Wilhelmshöhe - Gießen - Frankfurt sowie Frankfurt - Mainz - Koblenz - Köln gesperrt, wie die Bahn online mitteilte. Die Züge starteten, sobald die Strecken freigegeben seien. Mit weitgehend normalem Verkehr rechnet die Bahn erst wieder am Wochenende. Die ICE-Schnellfahrstrecke von Frankfurt nach Köln sei frei, sagte ein Bahnsprecher. Bundesweit hinterließ „Friederike“ nach Bahnangaben einen Millionenschaden.

