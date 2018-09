später lesen Weiterbildung: Rheinland-Pfalz bundesweit auf Rang zwei Teilen

In Rheinland-Pfalz bilden sich überdurchschnittliche viele Menschen weiter. Fast jeder siebte Bürger über 25 Jahren habe 2015 an mindestens einer Fortbildung teilgenommen, teilte die Bertelsmann Stiftung in Gütersloh am Dienstag unter Berufung auf eine Studie mit. dpa