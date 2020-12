Weitere Corona-Fälle in Unterkunft für Asylbewerber

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kusel Nach einem Corona-Ausbruch in der landeseigenen Unterkunft für Asylbewerber in Kusel sind weitere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit seien mittlerweile 87 Bewohner der Einrichtung infiziert, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier am Dienstag mit.

Alle Infizierten stammten demnach aus einem Wohnhaus. Dieses sei unter Quarantäne gestellt worden. Negativ getestete Kontaktpersonen seien außerhalb des Wohnhauses untergebracht worden. Die Mehrheit der Infizierten weise nach wie vor keine Symptome auf, hieß es weiter. Einige hätten leichte Erkältungsanzeichen.