Regierung : Weitere Corona-Schutzmaßnahmen werden aufgehoben

Mainz Die Corona-Infektionen nehmen im Wintermonat Februar und nach Fastnacht wieder zu. Trotzdem ist die Lage nach Einschätzung der Gesundheitsminister so stabil, dass weitere Schutzmaßnahmen fallen können.

Nach rund drei Jahren fallen auch in Rheinland-Pfalz trotz steigender Infektionszahlen am 1. März weitere Corona-Schutzmaßnahmen. „Allein die FFP2-Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in medizinischen Einrichtungen bleibt weiterhin bis zum 7. April bestehen“, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. Mit der dritten Landesverordnung zur Änderung der 34. Corona-Bekämpfungsverordnungen läuft diese mit dem Februar an diesem Dienstag aus. Zuvor berät der Ministerrat noch am Dienstag darüber.