Weitere Coronavirus-Fälle an der Saar

Saarbrücken Im Saarland werden neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt. In beiden Fällen gibt es Verbindungen zu Frankreich.

Im Saarland sind am Freitag zwei weitere Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Das Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, dass eine 65-Jährige aus dem Raum Saarbrücken positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden sei. Die Frau habe nach einem Treffen mit einer Frau in Frankreich, die mit dem Coronavirus infiziert sein soll, über grippale Symptome geklagt und sich in eine saarländische Klinik begeben, wo sie unverzüglich in Isolation gekommen sei.