später lesen Weitere Demonstrationen in Kandel geplant FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Twittern

Teilen



Mehr als vier Monate nach der Bluttat in Kandel haben verschiedene politische Gruppierungen für das Wochenende zu weiteren Kundgebungen in der Südpfalz aufgerufen. Im rechtspopulistischen Spektrum hat die Gruppe „Kandel ist überall“ für Sonntag eine Demonstration in Germersheim angemeldet, das „Frauenbündnis Kandel“ will am Samstag in Kandel auf die Straße gehen. Auch Gegendemonstrationen sind wieder geplant, insgesamt erwartet die Polizei am Samstag in Kandel etwa 800 Teilnehmer. dpa