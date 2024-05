Hochwasser Weitere Entspannung in Hochwassergebieten in Sicht

In den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll der Regen am Mittwoch deutlich nachlassen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte ruhigeres, etwas kühleres und trockeneres Wetter voraus - es gebe nur noch Schauer. Das zuletzt wetterbestimmende ausgedehnte Regenband verlagere sich weiter nach Norden. Derweil laufen die Aufräumarbeiten weiter, Schäden werden in Augenschein genommen.