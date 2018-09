später lesen Weitere Gemeindefusionen in Hunsrück und Westerwald Teilen

Zwei weitere Zusammenschlüsse von Verbandsgemeinden sind beschlossene Sache. Der Landtag verabschiedete am Mittwoch in Mainz einstimmig die dafür notwendigen Gesetze. So werden im Hunsrück Simmern und Rheinböllen ab dem 1. Januar 2020 zu einer Verbandsgemeinde. dpa