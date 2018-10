später lesen Weitere Schritte hin zu Schienenkonzept für den Oberrhein FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Politiker verschiedener Regionen am Oberrhein haben bei einer Konferenz im pfälzischen Kandel weitere Schritte für ein besseres grenzüberschreitendes Verkehrsnetz eingeleitet. Pläne für neue Bahnverbindungen müssten nun von Gutachtern untersucht werden, um sie bis Dezember 2024 an den Start zu bringen, sagte der Präsident der Oberrheinkonferenz, Werner Schreiner, am Montag in Kandel. dpa