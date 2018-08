später lesen Weitere Sprengung von Geschossen am Mainzer Winterhafen Teilen

Zum zweiten Mal in diesem Monat werden am Mainzer Rheinufer Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt, die das Niedrigwasser zum Vorschein gebracht hat. Die Sprengung von drei Flugabwehrgeschossen sei am kommenden Donnerstag im Winterhafen geplant, teilte die Stadt am Dienstag mit. dpa