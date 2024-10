Medizin Weitere Telenotarzt-Zentrale am Start

Das Land Rheinland-Pfalz baut die Zusatz-Versorgung durch Telenotärzte weiter aus. In Trier ist am Mittwoch der landesweit zweite Standort für Telenotärzte am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder eröffnet worden. Telenotärzte werden bei Rettungseinsätzen aus der Ferne dazugeschaltet, um Notfallsanitäter vor Ort zu unterstützen. Der erste Telenotarzt-Standort war im Juli 2023 an der BG Klinik in Ludwigshafen an den Start gegangen.