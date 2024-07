Mutmaßliche Terrorgruppe Weiterer Prozess wegen geplanter Lauterbach-Entführung

Der nun in Frankfurt angeklagte Mann soll an Treffen der Vereinigung teilgenommen und „an der Konkretisierung der Tatpläne maßgeblich mitgearbeitet“ haben, hieß es in der Mitteilung. Dabei habe er sich auch bereiterklärt, bei der Entführung Lauterbachs mitzuwirken. Er sitze seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft.