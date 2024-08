Beratungen über Krieg Weiteres Ramstein-Treffen zur Unterstützung der Ukraine

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Die Zusammenkunft finde am 6. September statt, teilte die größte US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten am Dienstag mit. Dann beraten Verteidigungsminister und Militärs erneut über eine stärkere Unterstützung der Ukraine.