Bauanträge Weiterhin deutlich weniger Genehmigungen für Wohnungsbau

Die saarländischen Behörden haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich weniger Baugenehmigungen für neue Wohngebäude erteilt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Anträge verringerte sich um knapp 38 Prozent auf 89 Bauanträge, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Dabei ging es um 277 zu errichtende Wohnungen, was einem Rückgang von 8,6 Prozent entspricht.