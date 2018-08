später lesen Weiterhin Temperaturen um 30 Grad: kein Regen FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Trotz Wolken am Himmel ist in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterhin kein Regen in Sicht. Zudem lockere die Bewölkung bereits am Dienstagnachmittag schon wieder auf, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mit. dpa