später lesen Weiterhin trocken und mild: Teils zäher Nebel FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Mit milden Temperaturen startet der Spätherbst in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in der kommenden Woche noch einmal richtig durch. Dabei können nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag gebietsweise Spitzenwerte von bis zu 17 Grad erreicht werden - aber nur dort, wo sich der Nebel auflöst. dpa