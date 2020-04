Weiterhin warmes Wetter mit kalten Nächten

Die Sonne geht unter. Foto: Paul Zinken/dpa-zb-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es bis in die ersten Tage der nächsten Woche warm und vorwiegend trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWS) in Offenbach am Samstag mitteilte, ist es am Sonntag zunächst wolkig, am Nachmittag jedoch zunehmend heiter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Schauer gibt es demnach selten.

Die Temperaturen werden zwischen 19 und 23 Grad betragen. Ein zunächst schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost kann im Tagesverlauf im Bergland teils böig auffrischen. In der Nacht zum Montag lockert sich die Bewölkung auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 3 Grad, im Bergland örtlich bis auf 0 Grad mit Frost in Bodennähe.