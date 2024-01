Neue Liste für Rheinland-Pfalz Zwölf Kandidaten im Land: Welche Bahnstrecken aus der Region reaktiviert werden könnten

Ab Ende 2024 sollen zwischen Ehrang und Igel erstmals wieder Personenzüge rollen. Die Reaktivierung der Trierer Weststrecke könnte als Vorbild für viele andere Projekte im Land dienen. Geht es nach dem rheinland-pfälzischen Klimaschutzministerium sollen weitere stillgelegte Bahnen reaktiviert werden. Das Ministerium hat am Mittwoch in Mainz zwölf Kandidaten aus Rheinland-Pfalz genannt, die dafür in Frage kommen. Auch zwei altbekannte Projekte aus der Region tauchen auf der Liste auf: die Eifelquerbahn zwischen Kaisersesch, Daun und Gerolstein und die Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren am Flughafen Hahn.