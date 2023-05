Unesco Welterbe: Handschriften aus Hofschule Karls des Großen

Mit dem Trierer Ada-Evangeliar als Hauptwerk sind insgesamt zehn Handschriften aus der Hofschule Kaiser Karls des Großen als Unesco-Weltdokumentenerbe anerkannt worden. Die Entscheidung zur Aufnahme in die internationale Liste „Memory of the World“ gab die Unesco am Donnerstag nach Beratungen in Paris bekannt. Die kostbaren Bilderhandschriften sind rund 1200 Jahre alt. Die meisten enthalten den lateinischen Text der vier Evangelien, sind in Goldtinte geschrieben und mit Porträts der Evangelisten versehen.