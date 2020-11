Weltkriegsbombe in Bad Neuenahr-Ahrweiler entschärft

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat am Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine teildetonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Rund 320 Anwohner in einem Radius von 300 Metern um den Blindgänger hatten zur Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen.

Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt kontrollierten, ob alle Wohnungen leer waren. Zudem sei ein Polizeihubschrauber über das Stadtgebiet geflogen. 150 Einsatzkräfte und 40 Fahrzeuge von Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, DRK und Stadtverwaltung seien vor Ort gewesen, teilte die Stadt weiter mit.