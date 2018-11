später lesen Weltkriegsbombe in Hauenstein erfolgreich entschärft FOTO: Marc Tirl FOTO: Marc Tirl Teilen

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Hauenstein in der Südwestpfalz entschärft worden. „Die Entschärfung hat reibungslos funktioniert“, sagte der parteilose Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Werner Kölsch, am frühen Nachmittag. dpa