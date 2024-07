Bombenfund Weltkriegsbombe in Mainz erfolgreich entschärft

Mainz · Am Dienstag war in Mainz bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Zwei Tage später stand die Entschärfung des Blindgängers an.

04.07.2024 , 15:09 Uhr

In Mainz ist eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Foto: Swen Pförtner/dpa

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Mainz ist der Blindgänger erfolgreich entschärft worden. Die Evakuierung des Gefahrenbereiches sei zuvor weitgehend reibungslos verlaufen, teilte die Stadt mit. Die Arbeiten an der Bombe seien trotz ihrer herausfordernden Position ohne Komplikationen verlaufen. Fast 10.000 Anwohner waren von der Evakuierung betroffen, die im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wohnen. An der Fundstelle war ein Wall aus großen Sandsäcken aufgebaut worden. Die damals nach dem Abwurf über Mainz nicht explodierte britische Bombe wurde am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt. Der Zünder war nach Angaben der Stadt Mainz noch intakt und nur schwer zugänglich. Bei dem Einsatz waren weit über 300 Kräfte des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Polizei beteiligt. © dpa-infocom, dpa:240704-930-163262/4

(dpa)