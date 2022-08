Ludwigshafen am Rhein : Weltkriegsbombe wird am Mittwoch entschärft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Die bei Bauarbeiten in Ludwigshafen gefundene Weltkriegsbombe soll am Mittwochabend entschärft werden. Die Umgebung in einem Radius von 500 Metern werde hierfür evakuiert, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Davon betroffen sind etwa 6800 Anwohner. Sie müssen am Mittwoch spätestens um 18.00 Uhr das Gebiet verlassen haben, als Unterkunft wird ihnen eine Mehrzweckhalle zur Verfügung gestellt. Für die Fragen der Bürger wurde ein Info-Telefon eingerichtet.

Betroffen von den Sperrungen während der Entschärfung der 500 Kilogramm schweren Bombe sind auch Bus- und Bahnlinien. Dies werde Auswirkungen auf viele Verbindungen im Stadtgebiet haben, so die Verwaltung. Die amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden. Zuletzt wurde in Ludwigshafen im Juni eine Weltkriegsbombe entschärft.

© dpa-infocom, dpa:220815-99-396115/3

(dpa)