Auszeichnung : „Weltliterat“ Schami mit Carl-Zuckmayer-Medaille geehrt

Mainz Rheinland-Pfalz würdigt seit 1979 Menschen mit der Zuckmayer-Medaille für Verdienste um die deutsche Sprache. Unter den bisher Geehrten sind die Schriftstellerin Herta Müller, der Schauspieler Bruno Ganz und der Sänger Udo Lindenberg. Nun wurde wieder ein Autor geehrt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den deutsch-syrischen Autor Rafik Schami (76) als „Weltliteraten“ mit einer „entschlossenen humanistischen Grundhaltung“ gewürdigt. „Sprache ist für ihn die Tür zur Menschlichkeit“, sagte die SPD-Politikerin bei der Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille am Montagabend im Mainzer Staatstheater vor rund 500 Gästen. Sein „Aufstehen gegen Gewalt“ finde sich vor allem in seiner Sprache, aber auch in seinem Engagement.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird vom Land Rheinland-Pfalz seit 1979 jährlich vergeben, normalerweise am 18. Januar, dem Todestag des in Rheinhessen geborenen Schriftstellers (1896-1977). Geehrt werden Persönlichkeiten, die sich um die deutsche Sprache in besonderer Weise verdient gemacht haben. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin in diesem Jahr verschoben.