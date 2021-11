„Weltmeisterschaft“ im Weihnachtsbaumwerfen fällt erneut aus

Weidenthal Die für den 9. Januar 2022 geplante „Weltmeisterschaft“ im Weihnachtsbaumwerfen im pfälzischen Weidenthal fällt wegen steigender Corona-Zahlen erneut aus. Das teilten die Veranstalter am Samstag mit.

Obwohl das Nadelgewächs längst auch anderswo in Deutschland über Plätze gepfeffert wird, gilt das Turnier in Weidenthal als Klassiker. In dem Ort mit rund 2000 Einwohnern im Kreis Bad Dürkheim messen sich die Kontrahenten in drei Kategorien: Die Teilnehmer müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Höhe bestimmen sie selbst. Die Werte werden addiert - wer auf den größten Gesamtwert kommt, gewinnt.