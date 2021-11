Wem gehört die Raubkatze? Statue in Frankenthal aufgetaucht

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Frankenthal Unbekannte haben am Sonntag eine Löwenstatue in einer Unterführung in Frankenthal hinterlassen. Vermutlich wurde die Statue entwendet und an den Fundort gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vor Ort wurden etliche Glasscherben gefunden, die von Bierflaschen stammten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und dem Eigentümer des Löwen. Von der gefundenen Löwenstatue gibt es mehrere Exemplare in Frankenthal. Diese wurden vor einigen Jahren während eines Stadtjubiläums zum Verkauf angeboten, teilte ein Sprecher der Polizei mit.