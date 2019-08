„Wendezeit“ eröffnet Filmfestival auf Rhein-Insel

Ludwigshafen Der Ost-West-Thriller „Wendezeit“ von Regisseur Sven Bohse eröffnet heute das 15. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Die bis zum 8. September laufende Filmschau ist auch wegen ihres spektakulären Veranstaltungsorts auf einer Parkinsel im Rhein über die Region hinaus populär.

In drei Kinozelten zeigen die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr 84 Filme.