Wenig Andrang an Karfreitag in Rheinland-Pfalz

Adenau/Maikammer Am Freitag haben sich relativ wenig Menschen zu den Ausflugsgebieten in Rheinland-Pfalz aufgemacht. Mit Blick auf die Einhaltung der Corona-Regeln war das eine gute Nachricht, wie die Polizei mitteilte.

Trotz zum Teil sonnigen Wetters ist der befürchtete Andrang an rheinland-pfälzischen Ausflugsgebieten am Karfreitag zunächst ausgeblieben. Es seien beispielsweise zwar Menschen in der Eifel oder im Hunsrück unterwegs gewesen, wie ein Polizeisprecher in Trier mitteilte. „Es wurden aber keine Probleme gemeldet“, sagte der Sprecher am Nachmittag. Insgesamt sei die Zahl der Ausflügler überschaubar geblieben. Dennoch seien Einsatzkräfte der Polizei unterwegs gewesen um darauf zu achten, dass sich die Menschen an die Corona-Regeln halten.