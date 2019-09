Wenig Frauen in Kommunalpolitik: Giffey bei Tagung in Mainz

Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin. Foto: Bodo Schackow/Archivbild.

Mainz Nur etwa jedes zehnte Bürgermeisteramt in Deutschland wird nach Angaben des Bundesfrauenministeriums von einer Frau bekleidet. Auch in Rheinland-Pfalz hält sich der Frauenanteil in vielen kommunalpolitischen Ämtern und Gremien in Grenzen.

Diesem Thema widmet sich heute die namhaft besetzte Tagung „1. Deutscher Frauenkongress kommunal“ in Mainz. Mit dabei sind unter anderem Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) und die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel von den Grünen sowie der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.