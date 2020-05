Wenige Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz ist auf 6445 gestiegen. Wie das Sozialministerium am Samstag in Mainz mitteilte (Stand 12.00 Uhr) bedeutet dies ein Plus von 6 Fällen im Vergleich zum Vortag.



Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht werden, liegt demnach wie schon am Vortag bei 216. Aktuell sind laut Ministerium 422 Menschen im Bundesland mit dem Corona-Virus infiziert. Das Ministerium wies daraufhin, dass die Meldungen am Wochenende zum Teil zeitverzögert erfolgen könnten.

Unter den Todesfällen waren 24 in der Stadt Mainz, 22 im benachbarten Kreis Mainz-Bingen, 21 im Westerwaldkreis und 18 in der Stadt Koblenz. Auch die meisten Infektionen wurden in der Landeshauptstadt Mainz (566) gezählt. Danach folgen der Kreis Mainz-Bingen (408), der Westerwaldkreis (348) und der Kreis Mayen-Koblenz (seit Tagen unverändert 339).