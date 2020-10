Wenige Verstöße gegen Maskenpflicht in Bus und Bahn

Ein Aufkleber an einer Scheibe weist auf das Tragen einer Maske hin. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In Bus und Bahn halten sich die Saarländer weitgehend an die coronabedingte Maskenpflicht. Bei bisher 550 Personenkontrollen seien bislang fast keine Verstöße festgestellt worden, teilte das saarländische Innenministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa