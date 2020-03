Weniger Arbeitslose: März-Statistik zeigt Corona-Krise nicht

Saarbrücken Schon vor der Corona-Krise meldeten deutlich weniger Unternehmen offene Stellen. Das zeigt die Arbeitslosenstatistik für März. Die vermutlich deutlichen Auswirkungen der Pandemie bildet sie noch nicht ab.

Vor der Corona-Krise und dem Herunterfahren weiter Teile des öffentlichen Lebens ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz noch leicht gesunken. Das geht aus den am Dienstag von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken vorgelegten Statistik für den März hervor. Allerdings flossen nur bis zum Stichtag 12. März erhobene Daten ein. Die Statistik spiegele daher nicht die heutige Situation auf dem Arbeitsmarkt wider, betonte die Agentur. Es könne aufgrund der aktuellen Entwicklung wegen der Pandemie nicht davon ausgegangen werden, dass sich der bis zum 12. März registrierte Rückgang der Arbeitslosigkeit im April fortgesetzt habe.