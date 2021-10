Weniger Arbeitslose und mehr offene Stellen im Saarland

Ein Mann arbeitet zuhause an einem Laptop im Homeoffice. Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der Arbeitsmarkt erholt sich an der Saar. Es sind mehr Jobs zu vergeben. Viele Ausbildungsplätze sind noch frei.

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist auch im Oktober gesunken. Wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, waren im kleinsten deutschen Flächenland rund 33.600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 900 oder 2,7 Prozent weniger als vier Wochen zuvor - und 5100 Erwerbslose oder 13,2 Prozent weniger als im Oktober 2020. Im Oktober 2019 und somit vor der Corona-Pandemie waren an der Saar 33.300 Arbeitslose registriert gewesen, 300 weniger als in diesem Monat.