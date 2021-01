Weniger Auszubildende in Rheinland-Pfalz: Auch wegen Corona

Eine Auszubildende arbeitet mit einer Feile an einem Schraubstock. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Ems Die Zahl der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz ist gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben zum Start des Schuljahres 2020/21 etwa 20 400 Menschen ihre Laufbahn an einer Berufsschule in Rheinland-Pfalz begonnen.

Das waren etwa 2300 Auszubildende weniger als im Jahr zuvor.

Der Rückgang ist den Statistikern zufolge nicht nur dem demografischen Wandel und einer zunehmenden Neigung für ein Studium geschuldet. Auch aufgrund der coronabedingt schwierigen Wirtschaftslage habe es eine geringere Zahl an Ausbildungsstellen gegeben.