Weniger Borreliose-Erkrankungen: Kein FSME-Fall

Zecken haben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr weniger Borreliose-Erkrankungen ausgelöst. Landesweit zählte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz 1086 Fälle nach 1467 im Jahr zuvor - ein Rückgang um mehr als ein Viertel. Der Wert für 2016 war nachträglich nach oben korrigiert worden, wie ein Sprecher des LUA erklärte. Grund sei gewesen, dass zahlreiche Fälle neu bewertet worden seien. dpa

Die Zahl von 2017 lang nun wieder in etwa auf dem Niveau der Jahre zuvor: 2014 waren es zwischen Rhein und Mosel 988 Borreliose-Erkrankungen gewesen, 2015 dann 1085. Der starke Anstieg 2016 lasse sich nicht mit einem Grund erklären, sagte LUA-Sprecher Ginkel. „Wir haben immer wieder Schwankungen.“ Es gebe immer eine Dunkelziffer, je nachdem, wie viele Fälle letztlich diagnostiziert würden und wie groß die Meldedisziplin von Seiten der Ärzten sei.

Bei der Krankheit gelangen durch Zeckenstiche Bakterien (Borrelien) in den menschlichen Körper, die dann zu Infektionen führen können. Möglich sind Nervenschmerzen, Herzprobleme bis hin zu Lähmungserscheinungen bei einer chronischen Neuro-Borreliose.

Viel seltener ist die auch von Zecken übertragene Viruserkrankung FSME (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis). Hier gab es 2017 in Rheinland-Pfalz laut LUA keinen einzigen Fall. Zuvor hatte die Behörde fünf (2016), drei (2015) sowie zwei (2014) gezählt. FSME kann einhergehen mit grippeähnlichen Symptomen und sogar zu Entzündungen des Gehirns, der Hirnhäute sowie der Nervenbahnen und -wurzeln führen. Das Risiko einer Infektion besteht dem Robert-Koch-Institut zufolge vor allem in Süddeutschland, Risikogebiete liegen überwiegend in Baden-Württemberg, Bayern und Südhessen. In Rheinland-Pfalz ist nur der Landkreis Birkenfeld als Risikogebiet definiert.

Karte des Robert-Koch-Instituts zu FSME-Risikogebieten

LUA zu Borreliose und FSME