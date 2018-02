später lesen Weniger Filialen, höhere Gebühren: Volksbanken im Zinstief FOTO: Martin Schutt FOTO: Martin Schutt Teilen

Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland müssen sich auf steigende Gebühren einstellen. Auf niedrige Zinsen und hohe Regulierungskosten müssten die Institute auch mit einer Anpassung der Gebührenpolitik reagieren, bekräftigte der seit Januar amtierende Vorstandsvorsitzende des Genossenschaftsverbandes, Ralf W. Barkey, am Montag in Frankfurt: „Wir brauchen mehr individuelle Preismodelle je nach tatsächlichem Leistungsbedarf.“ dpa