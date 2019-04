später lesen Weniger Fleischer- und Bäckerbetriebe Teilen

Viele Bäcker und Fleischer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland geben auf: Die Zahl der Handwerksbetriebe sank in den vergangenen zehn Jahren in Rheinland-Pfalz um gut 37 beziehungsweise rund 33 Prozent, im Saarland um etwa jeweils 31 Prozent. dpa