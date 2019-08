Weniger Gewaltdelikte, aber etwas mehr verurteilte Täter

Mainz Straftaten im Straßenverkehr, Widerstand gegen Polizisten und Sanitäter sowie Sexualdelikte haben im vergangenen Jahr zu einem leichten Anstieg bei der Zahl der Verurteilungen in Rheinland-Pfalz geführt.

Die Strafgerichte verurteilten in dieser zeit 32 408 Menschen, rund 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr, aber deutlich weniger als im Spitzenjahr 2005 (43 528). Die Zahl der Strafen wegen Gewaltverbrechen - Mord, Totschlag, Raub und Körperverletzung - war so niedrig wie zuletzt 1997, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Mittwoch in Mainz berichtete. Rückgänge habe es vor allem bei Körperverletzung und Raub gegeben.