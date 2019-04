später lesen Weniger Gewinn für die Sparkassen in Rheinland-Pfalz Teilen

Vor allem wegen der weiter niedrigen Zinsen haben die Sparkassen in Rheinland-Pfalz einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Unter dem Strich stand 2018 ein Jahresüberschuss von 102,5 Millionen Euro, wie der Sparkassenverband am Dienstag in Budenheim bei Mainz mitteilte. dpa