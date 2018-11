später lesen Weniger junge Flüchtlinge in rheinland-pfälzischer Obhut Teilen

Die Jugendämter in Rheinland-Pfalz betreuen deutlich weniger minderjährige Flüchtlinge als vor einem Jahr. Mitte Oktober waren 2279 junge Menschen in behördlicher Obhut, 16,2 Prozent weniger als Ende vergangenen Jahres, wie das Integrationsministerium in Mainz auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mitteilte. dpa