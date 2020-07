Weniger Kinder in Rheinland-Pfalz geboren

Ein Baby klammert sich an den Finger seiner Mutter. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Bad Ems In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr etwas weniger Kinder geboren worden. 2019 kamen 37 173 Babys auf die Welt, rund 500 weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.

