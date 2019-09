Weniger Kirchenasyl: Oberster Richter äußert sich positiv

Koblenz/Mainz Kirchenasyl in Rheinland-Pfalz gibt es nicht mehr so oft wie früher. „Nach einigen spektakulären Fällen vor etwa einem Jahr ist es ruhiger geworden“, sagte der oberste Richter im Land, Lars Brocker, der Deutschen Presse-Agentur.

Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurden nach eigener Auskunft von Anfang Januar bis Ende August 2019 nur elf neue Fälle von Kirchenasyl in Rheinland-Pfalz für Flüchtlinge gemeldet. Zudem könne es an einigen Orten im Land schon länger ein Kirchenasyl geben. 2018 hatte das BAMF noch 61 neue Meldungen dieser Art aus Rheinland-Pfalz bekommen.

Auch das Integrationsministerium in Mainz teilte mit: „Die Anzahl der Menschen, die sich in Rheinland-Pfalz im Kirchenasyl befinden, ist im Jahr 2019 tatsächlich stark zurückgegangen.“ Uli Sextro von der Arbeitsgemeinschaft Diakonie Rheinland-Pfalz sagte: „Je weniger Berichte über Kirchenasyl in den Medien erscheinen, desto besser sind unsere Karten in der Kommunikation mit den Behörden.“ Evangelische Gemeinden gewähren Kirchenasyl in größerer Zahl als katholische Gemeinden.