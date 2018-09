später lesen Weniger Menschen bekommen besondere Sozialhilfe-Leistungen FOTO: Angelika Warmuth FOTO: Angelika Warmuth Teilen

In Rheinland-Pfalz ist 2017 die Zahl der Menschen gesunken, die besondere Leistungen der Sozialhilfe bekommen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, waren es mit 59 254 Frauen und Männer 1900 beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als 2016. dpa