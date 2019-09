Weniger neue Betriebe in Rheinland-Pfalz gegründet

Bad Ems Die Zahl der Betriebsgründungen in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr zurückgegangen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr rund 2810 neue Betriebe „mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung“ ins Leben gerufen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das seien 4,7 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2018. Eine größere wirtschaftliche Relevanz lasse sich bei Unternehmen aufgrund ihrer Rechtsform oder der voraussichtlichen Zahl an Beschäftigten vermuten.