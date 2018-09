später lesen Weniger neue Rentner in Rheinland-Pfalz FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Menschen, die erstmals Rente beziehen, im vergangenen Jahr leicht gesunken. 35 642 Menschen sind 2017 in Rente gegangen, also 0,5 Prozent weniger als Vorjahr, wie die Deutsche Rentenversicherung in Speyer in ihrem Geschäftsbericht mitteilte. dpa